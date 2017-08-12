  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » TFF'den "#iyikivarsınEren" kararı

TFF'den "#iyikivarsınEren" kararı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında yapılacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak, takımlar sahaya "#iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.

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TFFden &quot;#iyikivarsınEren&quot; kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında bugün, yarın ve 14 Ağustos Pazartesi günü yapılacak maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağının kaydedildiği açıklamada, "Karşılaşmalarda takımlar sahaya, 'Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren' pankartıyla çıkacak." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: süper lig, TFF 1. Lig, #iyikivarsınEren, eren bülbül
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