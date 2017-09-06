  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Süper Lig hakemleri kampa girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakemleri kampa aldı.

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Süper Lig hakemleri kampa girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakemleri kampa aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarından dolayı liglere verilen ara nedeniyle Süper Lig'de düdük çalan hakemlerin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdiği bildirildi.

Dün başlayan kampın ilk gününde Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet nezaretinde fizik kondisyon çalışmalarına katılan hakemlerin, bugün ise MHK Danışmanı İtalyan Roberto Rosetti tarafından oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

Hakemlikte zihinsel hazırlık konularında uzman Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi'nin aktarımlarıyla devam edecek kampın, yarın yapılacak fiziksel çalışmalarla sona ereceği kaydedildi.

Etiketler: süper lig, hakemler, kamp, Eğitim, tff, türkiye futbol federasyonu
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