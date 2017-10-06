  • 06 EKIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Naim Süleymanoğlu'na karaciğer nakli yapılıyor

Naim Süleymanoğlu'na karaciğer nakli yapılıyor

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na uygun donör bulundu. Süleymanoğlu, nakil için ameliyata alındı.

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Naim Süleymanoğluna karaciğer nakli yapılıyor

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, gönüllü verici arkadaşından karaciğer nakli için ameliyata alındı.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, kardeşinin karaciğer yetmezliği çekmeye başlamasının ardından 5-6 arkadaşının organ bağışında bulunmak üzere gönüllü olduğunu söyledi.

Doktorların, arkadaşlarının arasından birisinin karaciğerinin Naim Süleymanoğlu'na daha uygun olduğunu belirlediğini ifade eden Muharrem Süleymanoğlu, gerekli tetkiklerin ardından hem kardeşinin hem de verici arkadaşının ameliyata alındığını kaydetti.

Her ikisinin de şu anda ameliyathanede olduğunu ve kendilerine operasyonun 5-6 saat kadar süreceğinin söylendiğini aktaran Süleymanoğlu, "Karaciğerini vermeyi kabul eden arkadaşı isminin açıklanmasını istemedi. 'Naim ağabeyim çok genç, benim kan grubum da uyuyor. Ben gönüllü olmak istiyorum.' dedi. Hocam da kendisini uygun gördü. İnşallah operasyon başarıyla sonuçlanacak ve sağlığına kavuşacak.' dedi.

50 yaşındaki Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenmiş, özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu süreci takip etmesi için görevlendirmişti.

Operasyon, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Etiketler: organ bağışı, naim süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği, Karaciğer nakli
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