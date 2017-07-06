Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu Orhan Şam ve bu sezon kadroya dahil edilen genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir, A takım kampında buluştu.

Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen ve başkent ekibinde kaptanlığa kadar yükseldikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki Orhan Şam ile teknik direktör Ümit Özat'ın geçen sezon bitmeden A Takım kadrosuna aldığı 19 yaşındaki Berat Ayberk, değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezonun başında Gençlerbirliği'ne dönen Orhan Şam, altyapıdan yetişen genç futbolcularla birlikte A takım kadrosunda yer almalarına dikkati çekerek, "Gençlerbirliği futbolcu fabrikası. Altyapımız her sezon yeniden kendini kanıtlıyor. Geçen sezon Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci de bizimleydi. Onlar gitti ancak fabrikamızdan yeni arkadaşlar aramıza katıldı." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekipte yetişen Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un da kadroda yer aldığını belirten Orhan, "Uğur da benim gibi burada yetişti ve kaptanlığa yükseldi. Gökhan Gönül ve benden sonra sağ bek geleneği Ahmet Oğuz ile devam ediyor." dedi.

Ahmet ve Uğur'un gelecek sezonlarda daha da başarılı olarak yetiştikleri kulübe hizmet etmeye devam edeceğini anlatan Orhan, şunları söyledi:

"Bu sezon da aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Ümit hocamız Berat Ayberk Özdemir, Alaaddin Okumuş ve Yıldırım Mert Çetin'i tecrübe kazanmaları için daha sezon bitmeden A takım kadrosuna aldı. Halil İbrahim Pehlivan ve Taha Cengiz Demirtaş ise zaten bizimleydi. Gidenler oluyor ancak alttan da gelmeye devam ediyor. Şimdi sezon öncesi hazırlıklarımızı tesislerimizde sürdürüyoruz. Sonrasında da yurt dışı kampına gideceğiz. Bu arkadaşların sezon öncesi kamplarına katılmaları çok önemli. Bunun karşılığını ilerde fazlasıyla görecekler."

11 yıl sonra gelen mutluluk

Gençlerbirliği altyapısına 8 yaşında gelen ve bütün kategorilerde görev yaptıktan sonra A takıma yükselen Berat ise 11 yıl sonra hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

A takımda oynamanın altyapıdaki bütün futbolcuların hayali olduğunu ifade eden Berat, "Hayalim gerçek oldu. Bana verilen bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ümit Özat'a kendisini A takıma aldığı için minnettar olduğunu dile getiren Berat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ümit hocama çok teşekkür ediyorum. 8 yaşında Beştepe'ye geldim ve 11 yıl sonra hayalime kavuştum. Bizlere güvendi ve hayallerimizi gerçekleştirmek için bir fırsat verdi. Küçükken hocamızı televizyonda beğenerek izlerdim. Allah'a şükür çalışma fırsatı buldum. Hayallerimin gerçekleşmesi beni mutlu ediyor. Hedefim çok çalışarak kalıcı olmak ve kulübüme uzun yıllar hizmet etmek."