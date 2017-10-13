Gençlerbirliği-Beşiktaş Maçı: 2-1

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

İlk yarı

Karşılaşmanın 4. dakikasında Serdar Özkan'ın pasında topla kaleyi karşıdan gören pozisyonda buluşan Zeki Yavru'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Fabricio kontrol etti.

16. dakikada ev sahibi ekip Muric'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikada Ahmet Oğuz'un şutunda defansa çarpan topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in vuruşunda kaleci Fabricio'nun çeldiği meşin yuvarlağı Muric, boş kaleye gönderdi.

23. dakikada Gençlerbirliği ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Serdar Özkan'ın Beşiktaş ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Talisca'nın vuruşunda Muric'in kafasına çarpan top yeniden kornere gitti.

54. dakikada Khalili'nin şutunda Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Muric'in kafayla verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki Yavru'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

74. dakikada Gençlerbirliği durumu 2-0 yaptı. Scekic, Beşiktaş ceza alanı önüne kadar taşıdığı topu Rantie ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Scekic, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

80. dakikada Quaresma'nın kullandığı faul atışında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlakla buluşan Caner Erkin'in şutunda N'Diaye topu son anda kale çizgisi üstünden kafayla kornere gönderdi.

87. dakikada hakem Halis Özkahya, Mehmet Taş'tan sıyrılmak isteyen Quaresma'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltıya karar verdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

89. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza alanında iyi yükselen Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-1 kazandı.