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Buradasınız : » » Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasarayda Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde taktik provanın yapıldığı antrenmanın, dar alanda pas organizasyonları ve top kapma oyununun ardından orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın 21 yaş altı takımıyla yapacağı antrenman maçıyla devam edecek.

Etiketler: süper lig, Galatasaray, atiker konyaspor
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