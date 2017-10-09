Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona eriyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup karşılaşmaları yarın sona erecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin 10. ve son haftasında yarın A, B ve H gruplarında 9 maç yapılacak.

A Grubu'nda Fransa-Belarus ve Hollanda-İsveç, B Grubu'nda Portekiz-İsviçre, H Grubu'nda ise Yunanistan-Cebelitarık ve Estonya-Bosna Hersek maçları, Dünya Kupası ve play-off'lara Avrupa'dan katılacak son takımları belirleyecek.

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

Fransa-Belarus

Hollanda-İsveç

Lüksemburg-Bulgaristan

B Grubu:

Macaristan-Faroe Adaları

Letonya-Andorra

Portekiz-İsviçre

H Grubu:

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi

Estonya-Bosna Hersek

Yunanistan-Cebelitarık