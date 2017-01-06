Bruma sözleşme uzatmak istiyor

Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Armindo Bruma, yeni sözleşme konusunda menajeriyle Galatasaray Kulübü yetkililerinin görüştüğünü söyledi.

22 yaşındaki futbolcu, "Menajerimle kulüp arasında bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki günlerde de oturulup konuşulacak. Kontrat şartları da beni mutlu ederse uzatmaktan yana bir sorunum olmaz." diye konuştu.

Adının Avrupa kulüpleriyle anıldığının söylenmesi üzerine Bruma, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu tip ilgilerin olması bir futbolcunun ruhunu okşuyor. Avrupa'dan bu tip ilgilerin olduğunu duymak beni mutlu ediyor ama burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray ile bir yıl daha kontratım var. Galatasaray'dan bir yenileme teklifi gelirse mutlu olurum ve seve seve kabul ederim. Yurt dışından da cazip bir teklif gelirse, benim için de uygun bir teklif ise oturulur ve değerlendirilir." ifadelerini kullandı. AA