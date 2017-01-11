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Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

Brezilya'da Rio de Janeiro'nun futbol yetkilileri 2016 Olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapan tarihi Maracana Stadyumu'nun yağmalandığını açıkladı.

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Brezilyada Maracana Stadyumu yağmalandı
Rio de Janerio'nun O Globo gazetesinde yer alan habere göre, kentin futbol federasyonu yetkilileri Olimpiyat kapanış töreninin ardından eylül ayından bu yana boş kalan stadın içine girildiği, duvar ve tavanlardaki bakır kablo düzeneklerin, stat içindeki ekranların, yangın söndürme cihazlarının, sulama hortumlarının ve aralarında Brezilya'nın efsanevi spor gazetecisi Mario Filho'nun büstünün de olduğu bazı eşyaların çalındığı bildirildi.
 
Yağmacıların camları kırarak içeri girdiğini kaydeden yetkililer, stadın daha fazla zarara uğramaması için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Stadın geleceğine dair kaygılarını ifade eden federasyon, eyalet yöneticileri ve şehir kulüpleri arasında toplantı yapılması çağrısında bulundu.
 
İlk kez 1950 yılında Dünya Kupasına ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen tarihi stadyumunun son dönemde bakımını kimin üstleneceği tartışmalara konu olmuştu.
 
Stadın sahibi olan Rio eyalet yönetimi, 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları için yapılan masraflı yenileme faaliyetinin ardından artık stadın bakımını karşılayamazken, yakın zaman öncesine kadar maçlarını statta oynayan şehrin dört büyük takımı Botafogo, Flamengo, Fluminense ve Vasco da Gama da bakım işini yüklenmeye yanaşmamıştı. AA
 
Etiketler: rio de janerio, Brezilya, maracana stadyumu, 2016 Olimpiyatları, yağmalama
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