Belhanda Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Younes Belhanda, İstanbul'a geldi.

Marsilya'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Belhanda'nın gelişinde izdihama neden oldu.

Galatasaraylı çok sayıda taraftarın meşale yakarak sevgi gösterisinde bulunduğu Faslı futbolcu, kendisini bekleyen araçla havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.

Kariyerinin büyük bölümünü iki kulüpte geçirdi

Younes Belhanda, futbol hayatına Fransa altyapısında başladı.

Profesyonel kariyerine Fransa'nın Montpellier takımında başlayan Belhanda; kariyerinin büyük bölümünü iki kulüpte geçirdi. Montpellier ve Dinamo Kiev de uzun yıllar görev alan Belhanda, kısa süreliğine Almanya'nın Schalke 04 takımında da forma giydi. Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan ve geçen sezonu bir başka Fransa temsilcisi Nice'te kiralık olarak geçiren Younes Belhanda'nın yeni sezonda Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

Hücumda katkı verecek

Hücuma dönük orta sahada forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu, yaptığı asistlerinin yanı sıra golcü kimliğiyle de dikkati çekiyor.

Belhanda, kariyerindeki 4 takımda toplam 53 sarı, 5 de kırmızı kart gördü.

Milli takım kariyerine Fransa 20 Yaş Altı Takımı'nda başlayan Younes Belhanda, A Milli Takım düzeyinde Fas forması giydi. Belhanda, Fas Milli Takım formasıyla 36 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.