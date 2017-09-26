Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Yazıcı, "Eğer dünya çapında sporcu çıkartacaksak bir yerden başlamamız gerek. Bu bize nasip olur mu bilmiyorum ama en azından, TOSFED Yıldızını Arıyor projesiyle bunu başlatmış olduk." dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesiyle yeni yıldız pilotlar çıkarmak istediklerini söyledi.

Yazıcı, geride kalan sezon ve Türkiye'nin yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yönetim olarak bugüne kadar yapılmamış çalışmalarda bulunduklarını belirten Yazıcı, Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin önemli çalışmalar arasında yer aldığını anlatan Yazıcı, "Artık yıldız pilotlar çıkarmamız lazım. Eğer dünya çapında sporcu çıkartacaksak bir yerden başlamamız gerek. Bu bize nasip olur mu bilmiyorum ama en azından, TOSFED Yıldızını Arıyor projesiyle bunu başlatmış olduk." diye konuştu.

Projeye, 333 kişinin katıldığını dile getiren Yazıcı, yaş aralığının 18-25 olduğunu, gelecek yıl üst sınırı 22'ye çekmek istediklerini söyledi. 15 yıl aradan sonra yeniden düzenledikleri Şampiyonlar Şampiyonası'nda yerli lastik firması Petlas'ın piste çıkmasına değinen Yazıcı, "Bu da ilklerimizden biri oldu. Petlas ile yerli bir ürünü dünya piyasasına nasıl çıkartırız, bunun peşindeyiz. Bir Türk lastik firması dünyada başarılı olursa, bunun dönüşü sadece markaya değil Türkiye'ye olur. Bunun için de ciddi bir mücadele veriyoruz. Gelecek sene bunun da temellerini atacağız." ifadelerini kullandı.

"Ayhancan Güven, 19 yaşında bir genç"

Milli sporcu Ayhancan Güven'in, 16-17 Eylül'de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 5. ayak yarışında, pist rekoru kırarak kazandığı şampiyonluğun önemini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"TOSFED ilk defa bir sporcu yarıştırıyor. Ayhancan Güven, 19 yaşında bir genç. 17 yaşındaki Ali Türkkan, o da BMW Borusan pilotu, dünyada Türk bayrağıyla yarışıp birinci oluyor. Bunlar çok önemli şeyler ve hepsini kendi bütçemizden yapıyoruz. Bize bunun için ekstra bir bütçe verilmiyor. Yıldızını arıyor projesini FIAT ile yapıyoruz. Ali, BMW destekli, Ayhancan'ı ise tamamen kendimiz karşılıyoruz. Aslında bugün Ayhancan'ın, Porsche Türkiye tarafından yüzde yüz desteklenmesi lazım. Yurt dışında bir ülkenin Porsche direktörü, Ayhancan'ın resmini paylaşıyor."

"Bu kadar kompakt bir yarış olmadı"

Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeniden takvime dahil edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yazıcı, "Dünya Ralli Şampiyonası, tabiri caizse bize yeniden kısmet oldu ve organizasyonu kaptık." dedi.

Organizasyonun geçen yıl alınmasına karşın konseyden geri döndüğünü anımsatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu, konsey tarihinde bir ilkmiş. Geçen seneki olağanüstü durumlar da buna etken oldu ama moralimizi bozmadık, devam ettik. Çok sakin olmak lazım. Devletimiz adına teşekkür ettik. İlişkileri bozmadık, yeniden nakış gibi işledik. Daha güzel parkurlar çıkardık. Şampiyonaya heyecan katacak yeni bir şey yapacağımızı söyledik. Yapıp yapamayacağımızı gelip yerinde kontrol ettiler ve onlar da çok heyecanlandı."

Şampiyonanın ciddi şartlarının bulunduğunu dile getiren Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onay vermeseydi bu organizasyonu almamız mümkün değildi. Dünyanın en kompakt yarışını yapacağız. Normalde yarışlarda servisten çıkıp 150-200 kilometre yol gidiyorsunuz. Bizim yarışta her şey 25 kilometre içinde gerçekleşecek. Servis, start, finiş, seyirci etabı, hepsi 25 kilometre içinde yapılacak. Bu çok büyük avantaj. Bugüne kadar, bu kadar kompakt bir yarış olmadı. Zaten uluslararası federasyon da, 'bugüne kadar böyle kompakt bir yarış olmadı, olmayacak' diye açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

132 ülkede 12 bin saat yayın

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. yarışına, 13-16 Eylül 2018'de ev sahipliği yapacak Muğla'nın doğasının etkileyici olduğunu belirten Yazıcı, "Helikopter çekimlerinin de yer alacağı yarış, 132 ülkede 12 bin saat yayınlanacak. Muğla'nın doğasını bir hayal edin, müthiş görüntüler çıkacak. Yarıştaki Mustafa Koç Etabı, denizin kenarından geçiyor. İnsanlar bunu yatlarından seyredebilecek." diye konuştu.

Türkiye'nin yeniden takvime dahil olmasının farklı alanlara da avantaj sağlayacağını vurgulayan Yazıcı, "Biz buna talip olduğumuzda, 'ülkenizde hangi büyük organizasyonlar, yapıldı ya da yapılacak' diye sordular. Uzun süre büyük organizasyon almamak dezavantaj. Basketbolda dörtlü final, futbolda UEFA Finali, bunlar çok önemli. Bizim yarışımız da diğer şeylere katkı sağlayacak. Keşke daha büyüklerini alsak. Bu organizasyonlar dünyaya açılan birer pencere. Umarım yüzümüzün akıyla çıkarız." ifadelerini kullandı.

"Formula 1 gelse Türk pilotumuz yok"

Castrol Ford Team Türkiye'nin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil ettiğini dile getiren Yazıcı, "Bu takım, gelecek sene Dünya Ralli Şampiyonası'nda da bizi en iyi şekilde temsil edecek takımlardan birisi. Orhan Avcıoğlu var, Yağız Avcı var. Bizim kendi sporcularımız da şampiyonada bizi temsil edecek. Formula 1 gelse Türk pilotumuz yok. Dünya Ralli Şampiyonası'nda ise Türk pilotlar olacak." şeklinde görüş belirtti.