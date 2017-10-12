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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Ampute Milli Futbol Takımı'na ödül

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın futbolcularının, baş antrenörünün ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Ampute Milli Futbol Takımına ödül

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın futbolcularının, baş antrenörünün ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde, Avrupa Ampute Şampiyonası final maçında İngiltere'yi yenerek şampiyon olan Ampute Mili Futbol Takımı'na ödül verilmesine ilişkin başkanlık yazısı tüm siyasi parti gruplarının oylarıyla kabul edildi.

Başkanlık yazısı doğrultusunda, Milli Takımın 13 sporcusu ve baş antrenörüne 200'er bin, 4 kişiden oluşan yardımcı teknik heyetine de 50'şer bin lira para ödülü verilmesi kararı alındı.

Belediye Meclisi'nde görüşülen bir başka başkanlık yazısıyla da Ankara'nın çeşitli yerlerinde bulunan okulların inşaat, bakım ve onarım işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması amacıyla Ankara Valiliği ile protokol imzalanmasına karar verildi.

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ampute Milli Futbol Takımı, para ödülü
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