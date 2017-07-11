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Buradasınız : » » "Türkiye, organ nakli organizasyonunda emsalsiz"

"Türkiye, organ nakli organizasyonunda emsalsiz"

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Türkiye'nin organ nakli organizasyonunda emsalsiz olduğunu belirtti.

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&quot;Türkiye, organ nakli organizasyonunda emsalsiz&quot;

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp nakillerinin Türkiye'de de yapılabildiğini söyledi.

Ülkede kamu ve özel sektörde ehil organ nakli merkezleri olduğuna işaret eden Aydınlı, organ bağışı konusunda bazen sosyal medyada kampanyalar düzenlendiğine değindi.

Kampanyaların "haddini aştığı" düşüncesini paylaşan Aydınlı, şunları kaydetti:

"Bu tür girişimlerde bulunulmadan önce ilgili birimlerle görüşülmelidir. Burada yapabildiğimiz bir işi, çok daha pahalıya Amerika'da, Avrupa'da yaptırmaya çalışıyorsanız, bunun çok mantığı olduğunu düşünmüyorum. Bize yurt dışından hastalar müracaat ediyor. Sağlık Bakanlığı organ naklinde çok etkin çalışıyor. Karaciğer naklinin kişiye maliyeti şu anda 100 bin lira. Paranın tamamını devletimiz karşılıyor. Daha sonrası bütün bakımlarının ve ilaçlarının parasını devletimiz veriyor. İnanın dünyada böyle bir organizasyon yok. Türkiye, organ nakli organizasyonunda emsalsiz."

Bakanlığın inanılmaz bir koordinasyon sistemi bulunduğuna işaret eden Aydınlı, hastaların cebinden 5 kuruş çıkmazken, araştırılmadan başlatılan kampanyaların uygun olmadığını dile getirdi.

Etiketler: organ nakli
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