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Rize’de ilk kornea nakli yapıldı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hastaya kornea nakli yapıldı.

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Rizede ilk kornea nakli yapıldı

Rize’de uzun süredir kornea nakli bekleyen iki hasta için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdı.

Bakanlığın verdiği onayın ardından Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Okutucu ve misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Şimşek, 68 yaşındaki Fatma Yazıcı ve 74 yaşındaki Fikri Türüt'e kornea nakli yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Murat Okutucu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Nakillerden sonra önemli olan hastaların sıkı takip edilmesi. Onu da yapacağız. Bu ameliyatı Rize'de ilk kez yaptık” dedi.

"İlimizden tek bir hastanın dışarı çıkmasını istemiyoruz"

Başhekim Prof. Dr. Hasan Türüt ise, "İsmimize layık olmaya çalışıyoruz. Birkaç alanda marka ve referans merkezi olmayı hedefliyoruz. Tüm kliniklerimizde bu vizyon ve ufuk var. İlimizden tek bir hastanın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Bütün işlerini burada halletmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizin bilincindeyiz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımız ve üniversite bize destek veriyor. İnşallah daha güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, kornea, sağlık
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