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Organ naklinin profesyonelleri Türkiye'de buluşacak

Dünya genelinden yaklaşık bin 500 bilim insanı ilk kez Türkiye'de Ekim ayında düzenlenecek 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi'nde buluşacak.

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Organ naklinin profesyonelleri Türkiyede buluşacak

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) heyeti, alanında dünyanın en büyük derneği olan Organ Nakli Derneği (Transplantation Society) tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde yer aldı. 

17-21 Ekim'de yapılacak

Türkiye'de bu alanda yürütülen çalışmalar ve bilimsel programlar hakkında bilgi verilmek için açılan stantta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden organ nakli ve ilişkili alanlardan sağlık profesyonellerini, etik ve hukuk uzmanlarını bir araya getirecek 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi'nin (International Transplant Network Congress) duyurusu yapıldı.

Türkiye'de 17-21 Ekim 2018'de Antalya Kemer'de yapılacak uluslararası kongreye Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Senegal, Nijerya, Kenya, Etiyopya, Mısır, Malezya, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus ve Cezayir'in aralarında olduğu 76 ülkeden yaklaşık bin ve yurt içinden 500 bilim insanı katılacak.

144 oturum olacak

Organ naklinde dünyada otorite olan birçok ismin konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer alacağı kongrede, değişik kategorilerde 144 oturum yapılacak.

Kongrede kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek naklinde son uygulamalar, organ naklinde yeni teknolojiler, organ nakliyle ilgili suçların önlenmesine yönelik uluslararası çalışmalar, organ naklinde etik ve hukuk tüm boyutlarıyla organ bağışı, organ nakli hemşireliği ve organ naklinde yoğun bakım gibi konular ele alınacak.

"Tecrübe paylaşımı temelinde çok taraflı yarar sağlayacak"

TONV Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'de ilki düzenlenecek kongrenin Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kongrenin bir anlamda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki sağlık profesyonelleri ile gelişmiş ülkelerdeki organ nakli profesyonellerini bir araya getirecek önemli bir buluşma noktası niteliğinde olduğunu vurgulayan Kahveci, "Bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı temelinde çok taraflı yarar sağlayacak bilimsel bir etkinlik olacak" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: TONV, organ nakli, kongre, antalya
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