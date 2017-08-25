  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Hekimler 72 yaşına kadar çalışabilecek

Hekimler 72 yaşına kadar çalışabilecek

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler 72 yaşına kadar çalışabilecek.

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Hekimler 72 yaşına kadar çalışabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerine, kendi istekleri ve kurumun onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

Sağlık hizmetlerinden yaranlanma şartlarında da değişikliğe gidildi.

Buna göre, madde bağımlılılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkanın bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlanaların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

Etiketler: ohal, khk, uzman tabip, resmi gazete
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