Sağlık » Fast Food'da etin adı var ama tadı yok Buradasınız : Ana Sayfa

Fast Food'da etin adı var ama tadı yok

Hazır yemek alışkanlığının giderek arttığı günümüzde, et diye yediğimiz gerçekten et mi? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, et yerine farklı maddeler kullanılıyor.

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:51