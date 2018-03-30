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El ele tutuşmak acıyı azaltıyor

Amerikalı bilim insanları, birinin elinden tutmanın, acıyı azaltabileceğini kanıtladı.

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El ele tutuşmak acıyı azaltıyor

BBC'de yer alan habere göre, Amerikalı bilim insanları, birinin elini tutarak veya dokunarak o kişinin ağrılarının hafifletilebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya 22 çift katıldı. Bazı kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken, bazılarının ise eşlerinin fiziksel teması olmadan yanlarında otururken, sıcak demir parçası dokunduruldu.

Eşinin elini tutan kadınlar acıyı yüzde 34 daha az hissetti.

Bilim insanları bu durumun empatiden kaynaklandığını düşünüyor. Karşısındakinin empatisini hisseden beyin, acıyı azaltan kimyasallar salgılıyor.

Uzmanlar, kişilerin birbirleriyle yakın hissettiği insanların duygusal desteğini aldığında, fiziksel acılarının azaldığını ve duygusal esnekliğinin arttığını söylüyor.

Empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor. 

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: hasta, bilim insanları, araştırma, Acı, abd
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