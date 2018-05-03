'Uluslararası TRT Belgesel Günleri' için geri sayım başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye'de geniş kitleleri belgeselle tanıştırmaya devam ediyor. 10-14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Uluslararası TRT Belgesel Günleri' de, sinemaseverlere belgesel şöleni yaşayacak.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen etkinliğin yarışma bölümüne de yoğun ilgi var. Yarışmaya 79 ülkeden başvuru yapıldı.

TRT TV Daire Başkan Yardımcısı Nilgün Aydoğan, amaçlarının farklı belgesel yaklaşımlarını teşvik ederek, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki belgeselcileri bir araya getirmek olduğunu söyledi. 2010 yılından bu yana uluslararası belgesel günlerinin yarışma bölümüne yoğun ilgi olduğunu belirten Aydoğan, "Bu sene 79 ülkeden 624 film için başvuru yapıldı. Bu çok önemli bir sayı. Özellikle yurt dışından birçok başvuru oldu. Bu da gösteriyor ki; yurt dışında artık markalaşmış bir belgesel festivali yürütüyoruz" dedi.

80'e yakın belgesel ücretsiz izlenecek

İstanbul'da gerçekleştirilecek festivalde finale kalan filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Festivalde katılımcılara uluslararası, ulusal ve öğrenci belgeselleri kategorisinde ödüller verilecek. 80'e yakın belgeselin ücretsiz izlenebileceği belgesel günlerinde söyleşiler ve konserler de olacak. Yarışma sonrasında, ödül alan filmler TRT’nin kanallarında geniş kitlelerle de buluşacak.

Kaynak: TRT Haber