Türk klasik müziğini Balkanlar'a taşıyacaklar

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Gençlik Oda Orkestrası'nda Türk dünyasının farklı yerlerinden gelen genç müzisyenler, Türk klasik müziğini Balkanlar'a dinletmek için ikinci kez turneye çıkıyor.

Balkan turnesi 25 Temmuz'da başlıyor

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen Gençlik Oda Orkestrası'nın genç sanatçıları, 25 Temmuz'da başlayacakları Balkanlar turnesine çıkmadan önce Ankara'da programlarını anlattı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle 2010'da kurulan gençlik oda orkestrasının şefi Azerbaycanlı Mustafa Mehmandarov, orkestranın Türk cumhuriyetlerinden gelen ve Türk dili konuşan müzisyenlerden oluştuğunu söyledi.

Mehmandarov, orkestraya başta keman sanatçısı olarak katıldığını, daha sonra orkestra şefliği görevini üstlendiğini belirtti.

"Programımız ikiye bölünüyor. Birinci bölümde dünyadan klasik bestecilerin eserlerini çalıyoruz. İkinci bölümde ise Türk dili konuşan memleketlerden tanınmış bestecilerin eserlerini icra ediyoruz."

"Tarihi hadiseydi"

Geçen yıl ilk kez Balkan turu düzenlediklerini belirten Mehmandarov, şunları söyledi:

"2016 yılında da çok önemli ve büyük bir turnemiz vardı. İngiltere'nin Londra, Oxford, Glasgow, Edinburgh şehirlerinde 5 konser vermiştik. Sonra İtalya'da iki konserimiz oldu. Turumuz çok büyük bir hadiseye çevrildi çünkü programımızda olan Türk bestecilerin eserleri ilk defa ünlü Oxford üniversitesinin salonunda ifa olundu. Bu bir tarihi hadiseydi."

Şef Mehmandarov, TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümünün de bu sene kutlandığını hatırlatarak, "TÜRKSOY, kültürü birleştiren uluslararası bir teşkilattır. Bu teşkilatın çerçevesinde tek bir oda orkestrası yok. Burada ressamlar da var, fotoğrafçılar da var. En önemli şey de bu kültürleri dünyada tanıtan teşkilat olmasıdır. Türk dünyası için önemli bir teşkilattır." dedi.

"Müzik tüm kültürleri birleştiriyor"

Orkestranın Balkan turnesine ilk kez katılan keman sanatçısı Azerbaycanlı Hüseyinali Hüseyinaliyev, yeni yerlerde konser vermenin heyecan verici olduğunu ve gittikleri yerlerde sıcak karşılandıklarını anlattı.

"8 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum, keman çalıyorum ama ülkedeki ve ailedeki şartlar gereği mesleğimi değiştirme gibi bir durum oldu. Üniversitede iktisat fakültesinin muhasebe bölümünü okudum ama müziğin benim için ayrılmaz bir parça olduğunu fark ettim. Yani üniversite okurken bile müziği bırakmadım. Aslında 'müzik tüm kültürleri birleştiriyor' cümlesi gerçekten de doğru çünkü dünyanın herhangi bir yerine gidip hiç dil bilmezseniz bile müziğinizle kendinizi sevdirebilirsiniz."

"Türk dünyasını tanıtmış oluyoruz"

Ünlü Kırgız yönetmen Tölömüş Okeyev'in torunu kemancı Aliya Okeyeva da farklı yerlerde konser vermenin kendisine büyük tecrübe kazandırdığını söyledi.

Okeyeva, TÜRKSOY'un önemini vurguladı.

"Bu kurum sayesinde Türk dünyasını tanıtmış oluyoruz. Hem de müziğimizle kendimizi bildirmiş oluyoruz."

İkinci Balkan turu

Gençlik Oda Orkestrası, Kosova’da Sanatla Uyanmak Festivali'nin kapanışını yaparak, Karadağ’da Espressivo Müzik Festivali'nde dünyaca ünlü Rus Kemancı Victor Tretiakov ile beraber sahne alacak.

Orkestra, Mostar’da Mostar Yaz Festivali'ne katıldıktan sonra Bosna Hersek’in Zenica şehrinde Zenica Oda Orkestrası ile beraber sahnede olacak.

İlk konserini 26 Temmuz'da Priştine'de verecek orkestra, turne kapsamında 27 Temmuz'da Prizren'de, 30 Temmuz'da Cetinje'de, 1 Ağustos'ta Mostar'da, 3 Ağustos'ta Saraybosna'da ve Zenica'da dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA