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TRT Kurdi HD yayın hayatına başladı

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ilk Kürtçe kanalı TRT Kurdi HD yayınına geçti.

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TRT Kurdi HD yayın hayatına başladı

2009 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk Kürtçe kanalı TRT Kurdi HD, yaptığı program ve yayınlarla dünya üzerinde Kürtçe yayın yapan 100’ün üzerinde kanal arasında en çok izlenen kanal olma özelliğine sahip.

TRT birikimiyle, 24 saat yayın yapan bir aile kanalı olan TRT Kurdi, dizi, belgesel, müzik eğlence, din, kültür ve çocuk programlarıyla öne çıkıyor.

01 Ocak 2009 yılında TRT 6 adıyla kurulan kanal, TRT kanallarının rakamla değil, içeriklerine uygun isimlerle anılması üzerine, 2015 yılında TRT Kurdi adını almıştı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: trt kürtçe, TRT Kurdi
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