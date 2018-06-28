TRT Çocuk sessizliğe ışık olacak

TRT Çocuk kanalı önemli bir projeye daha imza atıyor.

El Feneri isimli çizgi filmin Eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Bu çizgi filmin diğerlerinden farkıysa hem sesli hem işaret dilinde anlatıcısının olması.

Proje dünyada bir ilk

Bu aslında dünyada bir ilk. İlk defa işitme engelli ve 0-5 yaş arası çocuklar için hazırlanan bir çizgi film. Bu çizgi film Türk işaret dilinde anlatılıyor, aynı zamanda görsel olarak sunuluyor.

El Feneri çizgi filmi için 30 kişilik bir ekip çalıştı.

Amaç; farkındalık yaratmak

Bu çizgi filmi dünyadaki benzerlerinden ayıran özelliği bilimsel verilere dayanıyor olması.

Proje Danışmanı Beyza Sümer, "Biz 0-5 yaş arası işitme engelli çocukların hangi kelimeleri öğrendiğini, hangi kelimeleri hangi yaşlarda kullanmaya başladığını araştırdık. Buna dayanarak bu çizgi filmin serisini oluşturduk "dedi.

Çizgi filmin tek hedefi sadece işitme engelli çocuklar değil.

Sümer, "Çocukların anne babalarında farkındalığını artacağını umuyoruz. Ama bence en önemlisi çocuklarda bir farkındalık oluşacak olması ve işaret yapan biri gördüğünde şaşırmayacaklar." diye konuştu.

İşitme engelliler için medya alanında önemli adım

El Feneri çizgi filmi, işaret dili için teknoloji ve medya uygulamalarının gelecekteki çalışmaları için de esin kaynağı.

İstanbul'daki 3. Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı'nda El Feneri'nin sunumu yapılacak.

Kaynak: TRT Haber