Sünnet yatağı süsleme geleneği mesleği oldu

Bursa'da yaşayan 34 yaşındaki Zeynep Şirin, yüzyıllardır devam eden sünnet yatağı süsleme geleneğini meslek edindi.

Mesleği annesinden öğrenen Şirin, okulların kapanmasıyla yoğunlaşan sünnet törenleri nedeniyle artan talebe yetişmeye çalışıyor. Şirin, sünnet yatağı süslemek için günler sonrasına randevu veriyor.

Yurt içi ve dışında çalışıyorlar

Şirin, annesi kalp krizi geçirdikten sonra onun yaptığı yatak süsleme işini devraldığını söyledi.

Zamanla mesleği geliştirdiğini söyleyen Şirin, "İnternet ortamı yokken gelip görüyorlar ve öyle karar veriyorlardı ya da telefondan fotoğraf göstererek ilerliyorduk. İnternet kullanımı yaygınlaştıkça bu ortamda gördükleri ve beğendikleri modelleri göstererek talepte bulunmaya başladılar. Böyle böyle modellerimizi geliştirdik. Şu anda yurt içi ve yurt dışı çalışıyoruz" dedi.

Şirin, yatak süsleme sürecinin modele bağlı olarak değiştiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kimisi tüllü modeller kimi de eski usul yemenilerle yapılan yataklardan istiyor. Modele göre bir saat sürdüğü de oluyor 5 saat sürdüğü de. Hazır modellerimizi kiralayıp kendi kurup süsleyen müşterilerimiz de oluyor."

Yataklar sünnet düğününden bir hafta önce süsleniyor

Okullar tatile girdikten sonra işlerinin yoğunlaştığını anlatan Şirin, şunları söyledi:

"Sünnet sezonu okullar kapanınca açılıyor. Aileler, akrabaları gelebilsin diye yaz sezonunu tercih ediyor. Biz bir hafta öncesinden yatak kurulumunu yapıyoruz. Yatak görmeye gelenler oluyor. Genelde kurulumdan bir hafta sonra tekrar yatağı toplamaya geliyoruz."

Şirin, şehirde yaşayanların daha modern düşündüğünü ve sadece bir cibinlikle süslemeyi tamamladıklarını, yatak süslemesi geleneğinin genelde köylerde devam ettiğini, bu nedenle taleplerin de daha çok köylerden geldiğini anlattı.

Süslemede farklı materyaller kullanılıyor

Süslemeyi yaparken farklı materyaller kullandıklarından bahseden Şirin, "Çocuğun kaftanının renginden tutun da odadaki mobilyanın desenlerine kadar her şey yaptığımız modeli ve rengini etkiliyor. Anneler, 'Benim konseptim altın rengi olsun', 'Gümüş rengi yapalım' gibi taleplerde bulunuyor. Onların talepleri doğrultusunda yatak ferforjesi, tüller, kumaşlar, inciler, led ışık ve yapma çiçekler kullanarak yatakları süslüyoruz" dedi.

Modele göre 1-5 saatte hazırlanan sünnet yataklarının süsleme ücreti, 50 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor. Çift kişilik yatak süslemelerinde ise fiyat biraz daha artıyor.

Kaynak: AA