"Samsun Kitap Okuyor" kampanyası ülke sınırlarını aştı

“Samsun Okuyor, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” 8 Şubat'ta başlatıldı. Samsun Valiliği önderliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan okuma etkinliğinde Samsunlular her akşam saat 20.00’da tüm teknolojik aletleri bırakarak kitap okuyor. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılan etkinliğe birçok ünlünün yanı sıra Türkiye’deki yabancı sporcular, yurt dışından bazı yabancılar, umreye giden Samsunlular, tarlada çalışan çiftiler, güvenlik güçleri, pazarcılar, taksiciler, siyasiler, imamlar ve 7’den 70’e herkes destek veriyor. Samsun İçin Okuma Vakti kampanyası zaman zaman sosyal medyada Türkiye gündeminde 1. sırada alıyor.

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, proje ile ilgili şunları söyledi:

“Normal bir insan herhangi bir konuyu 4 saatte çözerken, kitap okuyan vatandaş ise 1 saatte konuyu çözüyor. Kendine de 3 saat vakit kalıyor. Bu bile kitap okumaya başlamamız için çok güzel bir nedendir. İlimizde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bir proje başlattık. Öğretmenler, okulda öğrencilere kitap veriyor, gayret ediyor ama bir türlü okuma alışkanlığını çocuklara kazandıramıyoruz. Çocukların elinde tablet, telefon ya da bilgisayar gibi teknolojik aletler olduğundan maalesef kitaba alışamıyor. Aslında bunu bir yerde de aileler engelliyor."

Projenin ailelerle birlikte başlayacağını düşündüklerini söyleyen Kaymak, sözlerine şöyle devam etti:

"Her gün saat 20.00’de bütün Samsunlular, evlerindeki elektronik cihazları bir kenara atarak, ‘Samsun okuyor ben de okuyorum’ şeklindeki kampanyaya katılıyorlar. Bu zamana kadar kampanyaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kitap okumak insana çok şey katıyor. Televizyon izleyen insanlar ekrana kilitlendiği için diğer faaliyetleri durduruyor. Kitap okumayı çocuklara veremiyoruz. Çocuklar diyor ki, ‘Babam okumuyorsa ben de okumuyorum’ diyor. Sigara içen bir insanın çocuğuna ‘sigara içme’ demesinin ne kadar etkisi olduğunu düşünürsek, kitap okumanın faydasını anlatırken ailelerin de kitap okuması gerekiyor. Çocuklarımız ve ailelerimizin faydası için lütfen kitap okuyalım."

Samsun İçin Okuma Vakti etkinliğine destek veren birçok meslek grubu çalışanı, kitap okuduğu zamanları video olarak kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Vatandaşların paylaşımları herkes tarafından büyük beğeni topluyor.

Kaynak: İHA