İstanbul'un sokaklarını "Sailor Bedae" renklendiriyor

Grafiti sanatçısı Ahmet Sedat Tünay, küçük yaşlarından beri çizim ve resimle ilgileniyor. 2000'li yılların başında ise grafiti ile tanıştı.

Şimdi, İstanbul'un güzelleşmesine katkıda bulunmak amacıyla şehir duvarlarını izin alarak rengarenk boyalarla süslüyor.

Sanatı sokağa taşıyan Tünay, çeşitli zorluklara rağmen şehirde daha fazla duvarın grafiti ile süslenmesi için çaba sarf ediyor.

"Kuralları kendim belirlediğim için çok benimsedim"

Tünay, bir kuralı olmadığı için grafitiyi çok sevdiğini söylüyor:

"Kuralları kendim belirlediğim için çok benimsedim. Kendime bazı duvarlar belirledim ve izin alarak çizimler yaptım. 2005'ten beri sokaklarda duvar boyuyorum. Mekan sahibi ile konuşuyorum, bunu izin alıp yapıyorum."

Grafiti ile uğraşanlar eserlerini farklı isimlerle imzalıyor. Kendisi ise "Sailor Bedae" lakabını kullanıyor.

"Grafitide sprey boya tekniği kullanıyoruz, yardımcı malzemeler de var. Başka boyalar, kalemler, fırçalar da var ama genellikle sprey boya ile duvara resim yapıyoruz. Öncelikle resmetmek istediğimiz şeyin taslağını oluşturuyoruz. Bunu karalamalar yaparak kağıt üstünde oluşturuyoruz. Daha sonra duvarın zemini kötü ise plastik boya ile sıvayarak buna bir zemin oluşturuyoruz. Yaptığımız taslakları duvara boyamaya başlıyoruz. Kullandığımız boyalar çok tüketilmeyen nadir boyalar, doğa dostu iyi boyalar. Sanatsal kullanımlar ve grafiti için üretilmiş farklı başlıklara sahip özel sprey boyalar kullanıyoruz."

Tünay, insanların duvar resmine çok ilgi gösterdiğini söylüyor. Ayrıca, resmettiği duvarın önünde insanların fotoğrafı çektirmesi çok hoşuna gittiğini anlatıyor:

"Grafiti, hiçbir okulda sanat olarak kabul edilmiyor. İnsanlar yeteneklerini ve birikimlerini bunu yapmak için harcıyor. Biz insanlardan bize madalya takmalarını tabii ki beklemiyoruz, gidip üstlerini karalamalarını istemiyoruz. Bunun sadece bir arka plan olmadığını, yetenek ve emeğin bir araya gelmesi olduğunu anlamalarını istiyoruz."

Amcalar, teyzeler Tünay'ı tebrik ediyor

Tünay, grafitinin siyasi olarak düşünülmemesi gerektiğini, kendilerinin sanat yaptığını vurguluyor.

"Mahallenin amcaları, teyzeleri yapılanı gördükten sonra bizi tebrik ediyor. Biz siyasi bir mesaj vermiyoruz, sadece beğendiğimiz şeyleri duvara resmediyoruz. Yaptığımız tek şey, duvarları renklendirmek."

Tünay, belediyenin sokakları güzelleştirmek için bir çalışma yapmamasından şikayetçi. Böyle bir proje yapılacaksa İstanbul’daki başka grafitici arkadaşlarıyla birlikte bu tarz projeler gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Kaynak: AA