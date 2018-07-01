Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" olarak kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Dışişleri Bakanlığı ise, Göbeklitepe arkeolojik alanının, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

Asıl listeye alınması turizmi olumlu etkileyecek

Göbeklitepe'nin miras listesine alınması şehirdeki sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı turistler tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Özellikle ilkbahar döneminde anıt alanının ciddi bir ziyaretçi kitlesini ağırladığını belirten Çoban, her geçen yıl Göbeklitepe'ye olan ilgi ve alakanın arttığını anlattı.

Çoban, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının hem şehri hem de bölge turizmini olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu an Göbeklitepe'yi çoğunlukla yerli turist grupları ziyaret ediyor. Ancak asıl listeye girdiği için bütün tur acenteleri Göbeklitepe'yi tur programlarına alacaktır. Göbeklitepe'nin asıl listeye alınması hem Şanlıurfa hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıyor. Turist sayısında büyük bir artış olmasını bekliyoruz. Turizmciler, otelciler ve rehberler olarak büyük bir heyecanımız var."

Göbeklitepe

Göbeklitepe, Şanlıurfa Haliliye'nin merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Örencik Mahallesi yakınlarında yer alıyor.

İlk kez 1963'te İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi'nin 1995'ten beri ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Kaynak: AA