Fatih Sultan Mehmet'in fethe çıktığı saray ören yeri oluyor

Tunca Nehri kenarında çok geniş orman içinde büyük bir alanı kapsayan Edirne Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük saraylarından biri.

Proje kapsamında ilk etapta Cihannüma Kasrı, Saray Mutfağı, Şehitlik, Kum Kasrı ve Kum Hamamı ile Su Maksemi gibi kısmen bugüne kadar gelebilmiş anıtsal yapılar çevrelenecek. Düzenlemeyle alanın korunması ve uzun vadede aslına uygun olarak ihyası amaçlanıyor.

Toplam 180 dönümlük alanın çevre düzenlemesinin yapılacağını belirten Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, proje kapsamında Adalet Kasrı'nın da aralarında olduğu pek çok yapının müze haline getirileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu ören yeri içerisinde Mimar Sinan’ın yaptığı Adalet Kasrı, adalet manzumelerini içinde bulunduran bir müze olacak. Saray mutfaklarını, Osmanlı saray mutfağını içinde bulunduran bir müze olacak. Kum Kasrı Hamamı da bir hamam kültürü müzesi olarak görülecek ve böylece bu arazide kalan bütün Edirne Sarayı’na ait unsurlar ziyaretçiler gezilmiş olacak. Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçları karşılanacak şekilde düzenleniyor, emzirme odasına, otoparkına, dinlenme yerlerine, çay kahve içme yerlerine, enformasyon yerlerine kadar her şey olacak. Yaklaşık 1 yıl sonra proje bitmiş olacak ve Edirne Sarayı eski günlerine kavuşmuş olacak. Edirne Sarayı içindeki Fatih’in yaptırdığı Cihannüma Kasrı da 2018 yılında bakanlığımızca yatırım programın alındı. Arz Odası’nın projeleri de yine bakanlığın programına alındı. Benim öngörüm 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Edirne’deki Eski Saray eski ihtişamlı günlerine kavuşmuş olacak."

Edirne Sarayı

Topkapı Sarayı’na benzer bir yerleşim planına sahip Edirne Sarayı, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini yansıtıyor. İnşasının ardından Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı, IV. Mehmet'in sünnet şöleni gibi pek çok önemli olaya tanıklık eden saray, Osmanlı-Rus Savaşı'nda zarar gördü.

Yapıdan günümüze Babüssade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, mutfak kısmı ve Av Köşkü bölümleri ulaşabildi.

Kaynak: AA