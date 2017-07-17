'Dünyanın en eski gülücüğü' Karkamış'ta

Karkamış`ta Türk-İtalyan ekip tarafından gün ışığına çıkarılan 3 bin 700 yıllık testinin üzerindeki "gülücük" emojisi dikkati çekiyor.
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