Doktorların 'yürümesi imkansız' dediği Muhammed engelini müzikle aştı

Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi'nde kalan, ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bedensel engelli olan 19 yaşındaki Muhammed Güzel, hayatındaki tüm olumsuzlukları müzikle geride bıraktı.

Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve doğum sırasında annesini kaybeden Güzel'e, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşire koruyucu aile olarak sahip çıktı.

4 yaşında Sevgi Evi'nde kalmaya başlayan Güzel, ilköğretim döneminde müzik öğretmeninin yönlendirmesi ile melodika çalmaya başladı.

Müziğe karşı olan ilgisi ve tutkusu her geçen gün artan Güzel, önce org ardından da piyano çalmaya başladı. Yeteneğini geliştiren Güzel, 2016 yılında Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak Kırklareli'ne geldi.

"Tarif edilemez bir mutluluk"

Güzel, hayatındaki birçok zorluğa ve engele aldırış etmeden kendini müziğin akışına bıraktığını söyledi.

Müzik ve sporun hayatının bir parçası olduğunu anlatan Güzel, müzikle hayata bağlandığını şöyle anlattı:

"İlköğretim çağımda müzikle tanıştım. Müzik öğretmenim benim yeteneğimi keşfetti. Ben de dünyanın en iyi piyanisti olma hayaliyle çalışmalara başladım. Piyanodaki sese aşığım, ondaki huzur ve mutluluk beni ayrı yerlere uçuruyor. Tarif edilemez bir mutluluk. Ben azimle ve kararlılıkla hedeflerimin peşinden gittim."

İlk bestesini de geçen yıl yaptığını belirten Güzel, duygulandığı zamanlarda piyanosundan çıkan melodilerle rahatladığını vurguladı.

Her gün 4-5 saat piyono ile baş başa kaldığını anlatan Güzel, "Mozart ile Fazıl Say'ı kendime örnek alıyorum. Benim en büyük hayalim, 2 bin kişiye konser vermek. Daha sonra da dünyaca ünlü bir sanatçı olmayı hedefliyorum" dedi.

"İlk adımımı 9 yaşında attım"

Pek çok kişinin, "yazsan roman olur" dediği bir hayat yaşadığını ancak tüm olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başardığını belirten Güzel, önce melodika çalmayı öğrendiğini, ardından doktorların "yürümen imkansız" sözüne inat geleceğe umut dolu adımlar attığını vurguladı:

"Bana 3 yaşında ayaklarımdan engelli teşhisi konuldu. Daha sonra doktorlar 'yürüyemezsin' dediler. Ben de bu söylemlere kızarak, çabalamaya başladım hatta beni bir ara tekerlekli sandalyeye bindirdiler ama ben hiçbir zaman pes etmedim. 9 yaşındayken bir anda aklıma geldi ve 'adım atayım' dedim. İlk adımımı 9 yaşında attım. Bir iki adım atmaya başlarken o gündür, bu gündür yürümeye başladım. İş o gün benim için hayatımın bir dönüm noktası oldu. Hayat benim için yeniden başladı. İmkansız denileni başardım. İnsanlar için çok basit olan bir şey benim için hayalden öte bir şeydi."

Güzel, yüzmede de başarılı dereceler elde ediyor.

Kaynak: AA