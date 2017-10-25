'Diriliş Ertuğrul' yeni sezon ilk bölümüyle bugün TRT1'de

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’ heyecan dolu yeni bölümleriyle sezona merhaba diyor.

Diriliş Ertuğrul’un geçtiğimiz sezon finalinde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira Alplerle beraber Ertuğrul’a ait olduğu sanılan cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’nin eşliğinde obaya gelen cenaze Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir.

Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak… Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir.

Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi, Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?

Diriliş ‘Ertuğrul’ yeni bölümüyle bugün saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.