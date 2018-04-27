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Buradasınız : » » Devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel vefat etti

Devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel vefat etti

Türkiye'nin iki cumhurbaşkanı tarafından devlet sanatçısı olarak onurlandırılan Tenasüp Onad Öncel, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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Devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel vefat etti

Devlet sanatçısı Tenasüp Onad Öncel 84 yaşındaydı.

Tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde solunum problemine bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Öncel, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 

Öncel için 14.30'da Ankara Opera Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Tenasüp Onad Öncel kimdir?

Öncel'in bale yolculuğu İstanbul Yeşilköy'de devlet balesinin kurulmasıyla başladı. Bale sanatçısı Madam Arzumanova ile çalışma şansı buldu.

İlerleyen yıllarda Ankara'da kurulan Cebeci Devlet Konservatuvarı'na geçiş yaptı. Daha sonra devlet bursuyla İngiltere'deki Royal Bale Akademisi'nde eğitim gördü. 

Türkiye'ye döndükten sonra ise Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar bölüm başkanlığı yaptı.

Öncel, aynı zamanda Türk balesinin temelini atan Dame Ninette Valois'in öğrencisi ve asistanı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından iki kez "devlet sanatçısı" olarak onurlandırıldı.

Türkiye'de balenin gelişmesine önemli katkıları bulundu. "Hocaların hocası" olarak tanınıyor. 

Birçok eserde baş dansçı olarak sahneye çıkan Öncel, kurduğu Ankara Kuğu Bale Okulu'nda birçok balerin ve baletin yetişmesine de öncü oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tenasüp Onad Öncel, devlet sanatçısı, Bale
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