Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1500 çocukla konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Ankara Spor Salonu'nda görkemli ve renkli bir konserle kutladı.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde dün akşam gerçekleştirilen konserde CSO, Ankara'daki 24 okul ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi'nden 1500 çocuğun katıldığı büyük bir koroya eşlik etti.

Konsere Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Bale Grubu da dans gösterisiyle renk kattı.

Şef Deliorman, konser öncesi yaptığı açıklamada CSO'nun 23 Nisan konserlerine düzenli ve büyük bir planlamayla hazırlandığını söyledi.

Delirorman, "Bu sene bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 500 çocuğun bir araya gelmesi Türkiye'de bir ilk oldu. Çocuk şarkıları kendi özgün formlarında tekrar düzenlendi. Okullara ve çocuk korolarına yeni düzenlenen şarkılar dağıtıldı. Proje için CSO, şarkıların yer aldığı bir CD kaydı hazırladı. Bütün öğrencilere bu CD kaydını gönderdi" diye konuştu.

Kaynak: AA