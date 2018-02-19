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Buradasınız : » » Çocukların hayal dünyaları masallarla süsleniyor

Çocukların hayal dünyaları masallarla süsleniyor

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, çocukların hayal dünyalarının gelişmesi ve yazma alışkanlığı kazanmaları için “Masal Atölyesi” adıyla eğitimler düzenliyor.

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Çocukların hayal dünyaları masallarla süsleniyor

Devlet sanatçısı, dramaturg ve yazar Pınar Merterkek tarafından Cavit Çağlar Ortaokulu’nda verilen Masal Atölyesi eğitimleri, Nilüfer’deki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu, Fethiye Ortaokulu, Yaylacık Ortaokulu ve Kayapa Ortaokulu’nda devam edecek.

Atölyenin ilk buluşmasında öğrencilere kendi geliştirdiği metotla masal yazmanın ayrıntılarını aktaran Pınar Merterkek, “Dans eden arılar’ isimli masalını anlattı.

Merterkek, masal ardından öğrencilere kendi masallarını yazmaları için ödev verdi. Haftaya gerçekleşecek buluşmada öğrencilerin yazdığı masallar okunacak.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Masal Atölyeleri farklı okullarda devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler: Nilüfer Belediyesi, masal atolyesi, bursa
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