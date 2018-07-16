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Antalya Kum Heykel Müzesi 12. kez ziyarete açıldı

Antalya Kum Heykel Müzesi, ziyaretçilerine dünyanın yedi harikasını sergiliyor. Bu yıl 12. kez ziyarete açılan müzede 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bir bölüm de yer alıyor.

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Antalya Kum Heykel Müzesi, dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. 

Bu yıl "efsaneler" teması işlendi

Bu yıl müzede, yaklaşık 10 bin metre kare alanda, 10 bin ton kum kullanılarak "efsaneler" teması işlendi.

Heykelleri, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel 20 heykeltıraş yaptı.

Müze, insanı yarım saatlik gezinti ile dünya turuna çıkartıyor.

15 Temmuz unutulmadı

Bu yıl 12. kez ziyarete açılan müzede, 15 Temmuz hain darbe girişimi de unutulmadı.

Müzede, çocuklar için de kumdan heykel çalışması yapabilecekleri alan oluşturuldu.

12 ay boyunca ziyarete açık

Lara Plajı'ndaki müze, sadece gündüz değil geceleri de özel ışıklandırma sayesinde ziyaretçilerini ağırlayabiliyor.

Müze, 12 ay boyunca ziyaretçilere açık.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kum heykel müzesi, efsaneler, antalya, 15 temmuz
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