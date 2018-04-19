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Buradasınız : » » Ağrı'da öğrenciler farkındalık için sokakta kitap okudu

Ağrı'da öğrenciler farkındalık için sokakta kitap okudu

Ağrı'da ilk kez düzenlenen "Kitap Okuma Şenliği" kapsamında, 2 bin öğrenci trafiğe kapalı bir caddede kitap okudu.

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Ağrıda öğrenciler farkındalık için sokakta kitap okudu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ilk kez "Kitap Okuma Şenliği" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bir caddede buluşan 2 bin öğrenci, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için aynı anda kitap okudu.

Etkinlik, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Proje koordinatörlerinden Sami Atar, şenliğine ilginin büyük olduğunu belirterek, "Şenlik ile kitap okumanın önemi konusunda sadece öğrencilerimizde değil tüm halkımızda farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Proje koordinatörü Hakan İbrikçi de etkinliğin ilçede okuma alışkanlığı kazandırılmasında öncü rol oynayacağını anlattı:

"İlçemizde ilk defa böyle bir organizasyon düzenledik. Şenliğe öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu tarz etkinlikler, okuma alışkanlığı üzerinde farkındalık kazandırılması açısından çok önemli. Ülkemizin gerçekten okuyan insanlara, gelecek nesillere ihtiyacı var. Bu tarz etkinliklerin devamı gelecek."

Kaynak: AA 

Etiketler: Kitap Okuma Şenliği, ağrı
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