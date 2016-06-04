Kültür Sanat

Kütahya'da, belediye hizmet binasının inşaat sahasından Roma dönemine…21.12.2016
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki sahipleri Nesrin…21.12.2016
TRT 1’in rekortmen dizisi Diriliş “Ertuğrul” 70. bölümü ile ekranlara…19.12.2016
Van'da yedek parça satışı ve oto tamiri yapan Sami Demir, yaklaşık 20…19.12.2016
2015-2016 sezonunda tiyatro sahneleri toplam yüzde 87 doluluk oranına…18.12.2016
İzmir Devlet Tiyatrosu "Gölge Ustası" adlı tiyatro oyunu Malatya'da…18.12.2016
Irmak, "Türkiye’de yaşıyorum ve Türk dizisi izlemek istiyorum ama…16.12.2016
Erzurum'da, yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve İslam alimi Pir…16.12.2016
Kazakistan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü Muğla Sıtkı Koçman…16.12.2016
Amsterdam Mahkemesi, Rusya’nın ilhakından önce Kırım’dan getirilerek…14.12.2016
Yunanistan’da arkeologlar, en az 2 bin 500 yıl geçmişe sahip yeni bir…14.12.2016
Çağdaş mimarinin en önemli temsilcilerinden, Irak doğumlu kadın mimar…10.12.2016
Oscar ödüllü genç oyuncu Jennifer Lawrence ile Hollywood oyuncusu…09.12.2016
Uluslararası bir çok festivalden ödül alan ve Şubat ayında "En İyi…09.12.2016
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,Türkiye Bursları ile…08.12.2016
Sınır ötesi bir operasyonu anlatan "Dağ 2" filmi Türkiye'de yılın en…08.12.2016
Bursa Devlet Tiyatrosu "İstanbul Efendisi", "80 Günde Devr-i Alem" ve…08.12.2016
İzmir'de yaşayan 15 genç, hayatlarına giren tekerlekli sandalye…08.12.2016
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Rusya'dan…08.12.2016
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk-Fransız Edebiyat Ödülü…08.12.2016
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona…08.12.2016