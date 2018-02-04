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Zeytin Dalı Harekatı'nda 932 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğu açıklandı.

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Zeytin Dalı Harekatında 932 terörist etkisiz hale getirildi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı özel bir televizyon kanalında, Afrin'de terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son durumu paylaştı. Bozdağ, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise, Hava Kuvvetleri'nin son operasyonlarında terör örgütlerine ait 5 hedefin imha edildiğini, 35 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Bugüne kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğinin aktarıldığı TSK açıklamasında, "Hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

Kaynak: TRT Haber

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