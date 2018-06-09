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Yurt dışında 2 günde 72 bin oy kullanıldı

Yurt dışında seçim heyecanı sürüyor. İlk 2 günde sandığa gidenlerin sayısı 72 bin 111 oldu.

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Yurt dışında 2 günde 72 bin oy kullanıldı

Almanya, Avusturya ve Fransa'daki 22 konsolosluk bölgesinde, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanımı devam ediyor. 

Seçimin ikinci gününde, 32 bin 521 seçmen temsilciliklerde, 7 bin 366 seçmen de gümrüklerde olmak üzere toplam 39 bin 887 vatandaş oy kullandı.

Seçimlerin ilk gününe göre ikinci gününde oy kullananların sayısında yüzde 23,78 artış oldu. 

Almanya'da oy kullanma işleminin birinci gününde 22 bin 281 kişi, ikinci gününde 27 bin 933 kişi oy kullandı. 

Fransa'da ilk gün 5 bin 106 kişi oy kullanırken, ikinci gün 6 bin 406 kişi sandığa gitti. 

Avusturya'da ise ilk gün bin 841, ikinci gün 2 bin 213 kişi oy kullandı.

72 bin 111 kişi oy kullandı 

Oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başladığı üç ülke ile gümrüklerde ilk iki gün oy verenlerin sayısı 72 bin 111 oldu.

Geçen yıl yapılan 16 Nisan halk oylamasında 6 bin 330 olan ikinci gün sonunda gümrüklerde oy kullananların sayısı bu seçimlerde 13 bin 966'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yurt dışı oy kullanma, seçmenler, 24 Haziran
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