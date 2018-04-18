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Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi 30 Haziran-1 Temmuz

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından olağanüstü toplanan Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) tarihini 30 Haziran-1 Temmuz olarak açıkladı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi 30 Haziran-1 Temmuz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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