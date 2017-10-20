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'Yarı zamanlı çalışma' düzenlemesinde sona gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamuda çalışan kadınların yarı zamanlı çalışmasına ilişkin düzenlemede sona gelindiğini söyledi.

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Yarı zamanlı çalışma düzenlemesinde sona gelindi

Kamuda görevli kadınların yarı zamanlı çalışması ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptı.

Sarıeroğlu, "Yasal düzenlemenin yönetmeliği gelecek hafta itibariyle Başbakanlığa gönderilmiş olacak" dedi ve şunları kaydetti; 

“Kamuda çalışan kadınlar için yaptığımız yasal mevzuatın şuanda ikinci aşamasının çıkması kamu çalışanı kadınların en çok beklediği konulardan birisi. Geldiğimiz noktada tekrardan incelemek istedim kendi adıma. Kapsamını biraz daha etkin hale getiririz diye o yüzden bir gecikme oldu ama gelecek hafta inşallah bunu Başbakanlığa göndereceğimizi söylemek istiyorum. İnşallah bu kamuda yarı zamanlı çalışma ile ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibariyle Başbakanlığa gönderilmiş olacak ve inşallah uygulamaya geçmiş olacak bunun da müjdesini buradan vermiş olmak istiyorum”

KAYNAK: TRTHABER 

Etiketler: kamu, çalışan kadın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, yarı zamanlı mesai
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