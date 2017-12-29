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Buradasınız : » » Türkiye'nin deprem haritası değişiyor

Türkiye'nin deprem haritası değişiyor

Yeni deprem haritası teknolojinin son imkanlarıyla parsele kadar detaylandırıldı.

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Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı.

Bugüne kadar AFAD'ın başkanlığında çok hayırlı işler yapıldığını hatırlatan Akdağ, depremler başta olmak üzere, afetlere müdahale konusunda Türkiye'nin artık ciddi bir tecrübe kazanmış durumda olduğunu vurguladı.

"Parsele kadar girebilen bir deprem haritası"

Aktif deprem kuşağının üzerinde yer alan Türkiye'nin deprem haritasının değişeceğini açıklayan Akdağ, “Bu deprem haritasının ve yeni deprem yönetmeliğinin türkiye'de kullanılmasına geçeceğiz. Hazırlanan deprem haritası elbette teknolojinin en son imkanlarını kullanarak çok daha detay içeren parsele kadar girebilen bir deprem haritası.” dedi. 

Yeni deprem haritasına ilişkin ayrıntıları da veren Recep Akdağ şunları aktardı:

“Yani mesela diyelim Erzurum deprem bölgesi olarak ikinci derece deprem bölgesi olarak bilinir, burada Erzurum'un bir ilçesi birinci derece bir ilçesi ikinci derece bir ilçesi üçüncü derece olabilecek şekilde çok daha detaylı bir dokuman ilgililerin eline ulaştırılmış oluyor. Hem belediyelerimizin hem binalarla ilgili projeleri yapan mühendislerimizin işi çok kolaylaşmış oluyor.”

Yeni haritanın gelecek hafta Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Recep Akdağ, deprem haritası, başbakan yardımcısıi deprem
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