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Buradasınız : » » 'Türkiye demokrasi yolunda hiçbir sapma göstermeyecektir'

'Türkiye demokrasi yolunda hiçbir sapma göstermeyecektir'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye yönelik olumsuz kampanyalar maksatlıdır. Türkiye demokrasi yolunda hiçbir sapma göstermemiş ve göstermeyecektir." dedi.

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Türkiye demokrasi yolunda hiçbir sapma göstermeyecektir

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.

Türkiye'ye yönelik yurt dışında yürütülen olumsuz kampanyalara değinen Başbakan Yıldırım, "Bunlar maksatlıdır. Ülkemizin hukukunu çiğnemek isteyenlerin alçak iftiralarıdır." dedi.  

Yıldırım, "ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın içi rahat başı dik olsun. Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda hiçbir sapma göstermemiş ve göstermeyecektir." diye konuştu. 

Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Başbakan Yıldırım, yaşanan sorunların geçici olduğunu ifade etti. 

Başbakan Yıldırım, "İç politik konular bölgesel küresel barışı tehdit eder boyut kazanmamalı. Türkiye'nin dostluğu tüm müttefiklerimiz için önemlidir. Atatürk prensibi yurtta sulh cihanda sulh. Bu prensipten hareketle bütün haksızlıklara karşı duruyor bütün mazlumlara kucak açıyoruz." açıklamasında bulundu. 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, abd türkiye ilişkileri, abd, 10 kasım
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