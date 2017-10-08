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Türk savunma sanayisinin süper gücü 'Hızır'

Katmerciler, savunma sanayisine yönelik olarak son dönemde geliştirdiği taktik tekerlekli zırhlı araç ailesi için ilk siparişini aldı.

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Türk savunma sanayisinin süper gücü Hızır

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı pazarındaki yeni oyuncularından Katmerciler'in taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk kez envantere girecek.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılması için yaklaşık 30 milyon avro bedelli mobil gözetleme araçları tedariki işini alan ASELSAN, bu kapsamda kullanılacak araçlar için tercihini Katmerciler'den yana kullandı.

ASELSAN, Katmerciler ile 4x4 mobil gözetleme araçları için yaklaşık 10,5 milyon avroluk 2 sözleşme imzaladı. Sözleşmelere konu teslimatlar gelecek yıl gerçekleştirilecek.

Mobil gözetleme araçları tedariki konusunda kurulan iş ilişkileri hem ASELSAN hem de Katmerciler açısından ilkleri barındırıyor.

ASELSAN, bu kapsamda ilk defa taktik tekerlekli zırhlı araç odaklı bir işte ana yüklenicilik görevini üstlendi.

Katmerciler ise Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile girdiği savunma sanayisinde daha sonra geliştirdiği taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk kez sahada kullanıma sunacak. Böylece şirketin taktik tekerlekli zırhlı araç ailesinin bir ürünü envantere girmiş olacak.

NATO standartlarında, yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahip, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı Hızır, Türkiye ve AB sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasında görev alacak.

Yüksek koruma ve performansa sahip

Hızır'ın lansmanı geçen yılın kasım ayında "3'üncü High-Tech Port by MÜSİAD" da yapıldı. Katmerciler'in tasarlayıp geliştirdiği araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sektöre tanıtıldı.

Hızır, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.

Toplam 9 personel kapasiteli, balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.

Bu özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için güven artıran bir araç olarak donatılan Hızır, komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans, sınır güvenliği aracı, keşif aracı gibi çeşitli konfigürasyonlarda görev yapabiliyor.

Hızır, çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform aracı özellikleriyle dikkati çekiyor.

Etiketler: zırhlı araçlar, Türk savunma sanayi, milli silahlar, katmerciler, hızır, ASELSAN
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