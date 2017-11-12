Türk Kızılayı, Guinness'e başvuracak

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu ve Yasal Toplantılarının, Türk Kızılayı'nın ev sahipliğinde 189 ülkeden bin 646 delegenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Kızılayı’nın Avrupa Kıta Başkanı seçildiği Genel Kurul'un kapanışındaki konuşmasına yer verilen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyanın en büyük insani yardım ağı olan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi Yasal Toplantılarına ikinci defa ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Genel Kurul'un rekor katılımla gerçekleştiğini vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde bu katılımın Guinness dünya rekorları arasına tescil edilmesi ve birlikteliğimizin dünya çapında yankı bulması için başvuracağız. 189 katılımcı ülke ile KKTC ve Kosova'nın da gözlemci ülke olarak katılmasıyla Genel Kurulu 191 ülke ile gerçekleştirdik. Bazı ada ülkelerinden Antalya'ya ulaşmak 4 gün sürdü ancak neredeyse tüm dünya buradaydı."

"2030 stratejisi hazırlanıyor"

Bugün insanlığın karşılaştığı tüm zorluklar ve krizlerle baş etmek için daha güçlü bir Kızılay-Kızılhaç Hareketi'ne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kınık, sözlerine şöyle devam etti.

"Son bir hafta içinde, Genel Kurul toplantılarımızda, ikili ve çok taraflı görüşmeler, genel oturumlar ve paneller gönüllülük ve göç gibi önemli konular da dahil olmak üzere 2030 stratejisine temel olacak birçok konu ele alındı. 2020 stratejimize uyduğumuzda, hayatlar kurtarmaya ve zihinleri değiştirmeye devam edeceğiz. Burada verimli tartışmalarımız önümüzdeki on yılda, 2030 stratejisi oluşturmak için gerekli güncellemelere sağlam bir çerçeve oluşturuyor."

Aynı zamanda Genel Kurul'da yeni yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği ve federasyonun yeni başkanının Francesco Rocca (İtalya Kızılhaçı) olduğu belirtildi.

Federasyonun dört başkan yardımcısından (Kıta Başkanlığı) birinin Kerem Kınık olduğuna vurgu yapıldı.

Kaynak: AA