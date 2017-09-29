Turizm incilerini birbirine bağlayacak dev proje

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle sürücülerin "çileli yol" diye nitelendirdiği Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.

İki kent arasındaki ulaşım çilesini ortadan kaldıracak olan dev projeye eskiden "hayal" gözüyle bakıldığını söyleyen Elvan, "Proje, hem Antalya'da hem de Mersin'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayaliydi." ifadesini kullandı.

Elvan, kendilerinden önceki hükümetler döneminde görev yapan Ulaştırma Bakanlarının 'Bu proje gerçekleştirilemez, bırakın Türkiye'nin bütçesini, Avrupa Birliği'nin bütçesini verseler bu proje hayata geçirilemez' dedikleri bir çalışmayı hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen bir vatandaşımız belki de 10-12 saat harcıyordu. Akdeniz Sahil Yolu'nu tamamladığımızda bu süre 4-5 saate, hatta 4 saate bile düşebilecek." diye konuştu.

10 tünel tamamlandı

Bakan Elvan, proje kapsamında toplam 34 tünel ve çok sayıda viyadük bulunduğunu, tünellerden 27'sinin Mersin il sınırlarında yer aldığını aktardı.

Tünellerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

"Mersin sınırları içindeki 27 tünelden 10'unu ve birçok viyadüğü tamamladık. 11 tünel üzerinde de çalışmamız devam ediyor, sadece 6 tünelde çalışmaya başlamadık. Hedefimiz en kısa sürede Akdeniz Sahil Yolu Projesi'ni tamamlamak. Bu projenin tamamlanmasıyla artık Antalya ve Mersin'i bir anlamda bütünleştirmiş, buluşturmuş olacağız. Özellikle Aydıncık-Anamur-Gazipaşa güzergahına baktığımızda Torosların son derece sarp kayalarını, virajlar, dar yolları, rampaları dikkate aldığınızda vatandaşlarımız rahat bir nefes almış olacaklar. Vatandaşlarımız, Akdeniz Sahil Yolu'na girdiklerinde tünelden viyadüğe, viyadükten tünele girmiş olacaklar. Kendilerini sanki ovada gidiyorlarmış gibi hissedecekler."

Mersin'in deniz, kum ve güneş gibi doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Elvan, şunları söyledi:

"Mersin'den çıkıp Erdemli ve Silifke güzergahına gittiğinizde sağınıza baksanız tarihi eser, solunuza baksanız tarihi eser. Adeta bir açık hava müzesi gibi. Dolayısıyla şu anda Mersinimiz turizmden yeterince yararlanamıyor. Bunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Evet, yerli turist açısından önemli turist alıyor ama yabancı turist açısından Mersin şu anda istenilen konumda değil. Antalya bugün yılda 10 milyonun üzerinde turist alabiliyor."

Otoyol da uzatılıyor

Bakan Elvan, Mersin ve Antalya arasındaki yolun iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Çeşmeli'de biten Mersin Otoyolu'nun da uzatılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nda ihale aşamasına gelindi. Projesi tamamlandı, ÇED raporları tamamlandı, kamulaştırma ön hazırlıkları yapıldı ve nihai olarak yap-işlet-devret modeliyle otoyol yapımı için Yüksek Planlama Kurulu kararı gerekiyordu, o da alındı. İlgili bakanlarımız ve Başbakanımız imzaladı. Bundan sonraki süreç ihale süreci. Bununla ilgili olarak da Kalkınma Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı birlikte çalışıyorlar. İnşallah bu yıl bitmeden bu otoyolun ihalesine çıkacağız ve o yoğun trafik sıkışıklığını artık vatandaşlarımız görmeyecekler."