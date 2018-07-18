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TSK Münbiç'te 16. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16. bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini açıkladı.

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TSK Münbiçte 16. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 12'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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