TSK Münbiç'te 16. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 12'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Temmuz 2018’de, 16’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/mfy0cOfDkB — TSK (@TSKGnkur) 18 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber