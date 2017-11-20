TRT Haber, savaş mağduru Suriyeli çocukları ziyaret etti

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde savaş mağduru çocuklar, maruz kaldıkları acılarla dünyanın gündeminde.

Savaş bölgelerindeki çocuklar, en temel haklardan bile mahrum.

Şanlıurfa'daki Harran konteyner kentine misafir olan TRT Haber ekibi, savaşın izlerini taşıyan çocukları ziyaret ederek, onların oradaki yaşantılarını görüntüledi.

Suriyeli çocuklar konteyner kentte huzuru ve kardeşliği buldu

Suriye'deki yaşıtları kanlı bir iç savaşın pençesinde, dünyanın dört bir yanına dağılan yaşıtlarının çoğu da insan onurunu zorlayan koşullarda yaşam savaşı veriyor.

Şanlıurfa'daki Harran konteyner kentinde yaşayan Suriyeli çocuklar, Türk misafirperverliği ile hayata tutunuyor.

Ana okulundan liseye kadar eğitim verilen kampta, çocukların sanatsal ve sportif açıdan kendilerini geliştirebilecekleri çok sayıda imkan var.

Basketboldan futbola, masa tenisinden karateye kadar farklı spor dallarında kurslar var.

Kimi bağlama çalmayı, kimi de Türk ve Arap halk oyunlarını öğreniyor.

Resim atölyesinde çizdikleri resimler, çocukların iç dünyasına ışık tutuyor.

Türkiye ve Suriye halklarının kardeşliğine vurgu yapılan resimlerde, Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yazılan demokrasi destanı da işleniyor.

Mikrofon uzattığımız hemen her çocuğun dilinde de Türkiye-Suriye kardeşliği var.

Geleceğe ümitle bakan Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin kendilerine uzattığı kardeşlik elini de unutmayacaklarını söylüyor.

Kaynak: TRT Haber