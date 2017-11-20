  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.606
  • BIST 103911.94
    ALTIN 161.123
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TRT Haber, savaş mağduru Suriyeli çocukları ziyaret etti

TRT Haber, savaş mağduru Suriyeli çocukları ziyaret etti

TRT Haber ekibi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Şanlıurfa'da konteyner kentte yaşayan savaş mağduru Suriyeli çocukları ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde savaş mağduru çocuklar, maruz kaldıkları acılarla dünyanın gündeminde.

Savaş bölgelerindeki çocuklar, en temel haklardan bile mahrum.

Şanlıurfa'daki Harran konteyner kentine misafir olan TRT Haber ekibi, savaşın izlerini taşıyan çocukları ziyaret ederek, onların oradaki yaşantılarını görüntüledi.

Suriyeli çocuklar konteyner kentte huzuru ve kardeşliği buldu

Suriye'deki yaşıtları kanlı bir iç savaşın pençesinde, dünyanın dört bir yanına dağılan yaşıtlarının çoğu da insan onurunu zorlayan koşullarda yaşam savaşı veriyor.

Şanlıurfa'daki Harran konteyner kentinde yaşayan Suriyeli çocuklar, Türk misafirperverliği ile hayata tutunuyor.

Ana okulundan liseye kadar eğitim verilen kampta, çocukların sanatsal ve sportif açıdan kendilerini geliştirebilecekleri çok sayıda imkan var.

Basketboldan futbola, masa tenisinden karateye kadar farklı spor dallarında kurslar var.

Kimi bağlama çalmayı, kimi de Türk ve Arap halk oyunlarını öğreniyor.

Resim atölyesinde çizdikleri resimler, çocukların iç dünyasına ışık tutuyor.

Türkiye ve Suriye halklarının kardeşliğine vurgu yapılan resimlerde, Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yazılan demokrasi destanı da işleniyor.

Mikrofon uzattığımız hemen her çocuğun dilinde de Türkiye-Suriye kardeşliği var. 

Geleceğe ümitle bakan Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin kendilerine uzattığı kardeşlik elini de unutmayacaklarını söylüyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: dünya çocuk hakları günü, Suriyeli çocuklar, TRT, trt haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER