  • 18 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Tarihte ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir kadın atandı

Tarihte ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir kadın atandı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "İlk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır." dedi.

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Tarihte ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir kadın atandı
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir kadın atandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Profesör Doktor Huriye Martı'nın Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandığını açıkladı.

Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: diyanet işleri, bekir bozdağ, huriye martı
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