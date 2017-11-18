Tarihte ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir kadın atandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk kez bir kadın atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bir kadın atandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Profesör Doktor Huriye Martı'nın Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandığını açıkladı.

Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

