Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği" kapsamında düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi genişbant internet altyapılarından birini ülkenin her bir metrekaresine kurduklarını belirterek, fiber altyapı uzunluğunun 291 bin kilometreyi bulduğu bilgisini verdi.

Arslan, dünyanın en hızlı 4.5G haberleşme altyapılarından birinin kurulmasını sağladıklarını belirterek, sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, sektörün 14 yılda 5 katın üzerinde büyümesini sağladıklarını söyledi.

Arslan, "4.5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı 1 yılda, 13 ayda 52 milyona yaklaştı ki bunun yaklaşık 3'te biri aktif kullanıcı. Mobil abone sayısı toplamında 75 milyonun üzerine çıktığımız bir gerçek." diye konuştu.

Bakan Arslan, yaptıkları altyapı yatırımları ve düzenlemeler sayesinde Türkiye'nin haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olduğunu vurguladı.

Siber saldırılara karşı alınan önlemler

Arslan, son günlerde siber güvenlik konusunun çok tartışıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Saldırılara karşı kapsamlı tedbirlerin geliştirilmesi konusunda tedbirleri başından beri alan ülkeler arasında yer almış olmanın memnuniyetini ifade etmek isterim. Siber güvenliğin, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Kamu kurumlarının fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden veri alışverişlerini yapabilecekleri KamuNet projesini de bu çerçevede tamamladık."

"Son siber saldırılarda sorun yaşamadık"

Arslan, bugünlerde tüm dünyanın WannaCry denilen zararlı fidye yazılımına maruz kaldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz bu konuyu gerekli tedbirleri vaktinde almış olması nedeniyle hasarsız bir şekilde atlattı. Sadece mayıs ayı başından bu yana 100 den fazla ülkede 200 binden fazla kullanıcının etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bu konuda 'tedbir aldık yeter' deme lüksümüz yok. Her gün siber saldırıların yeni versiyonlarla yeni yöntemlerle gerçekleşeceğini, yapılacağını biliyoruz. Önemli olan bizim bu konuda hazırlıklı olmamız ve sürekli kendimizi güncelleyerek saldırıların yeni sürümlerine, versiyonlarına karşı tedbirlerimizi geliştirmemiz."

Arslan, bu konudaki duyuruların Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yaklaşık 2 ay öncesinden tüm kurumlara yapıldığını kaydederek, "Sistemlerimizdeki açıklara karşı önlemler alındığını, şu ana kadar da herhangi bir sorun yaşanmadığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.