Siyasilerden Regaip Kandili mesajı

İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor.

Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Bakanlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Vatanımızın, milletimizin ve İslam aleminin Regaib Kandili kutlu olsun. Bu mübarek gecenin bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu gece mübarek Regaip gecesi. Mübarek Regaip gecenizi gönülden tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağınız ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim. Rabbim, üç ayları ve mübarek Regaip gecesini hayırlara vesile kılsın." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Regaip Kandili mesajında, "Mübarek üç ayların müjdecisi ve pek çok ihsanın sahibi Regaib Kandili’nin tüm insanlık için barış, dostluk ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve merhametine hasıl olmak temennisiyle tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni kutluyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Regaib Kandilimiz mübarek olsun. Üç aylar boyunca yaşayacağımız manevi güzelliklerin habercisi olan bu gecenin, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, bütün mazlumların yardımcısı olsun." mesajını paylaştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba mesajında, "Üç Ayların müjdecisi Regaib Kandili ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Bu mübarek günde dualarımızın kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise mesajında , "Tüm İslam aleminin mübarek Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cenab-ı Hakk’ın sonsuz rahmet ve mağfiretinin bütün âlemi kuşattığı, inananların hidayet ve kurtuluş müjdecisi Regaib Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bu kutlu gecenin ülkemize, milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Regaip Kandili mesajında şunları kaydetti: "Mübarek üç ayların başlangıcı olan bu kutlu gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Regaib Kandiliniz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin ve 3 ayların milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum." mesajını paylaştı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci mesajında, "İhsanı bol Regaip Gecesinin İslam dünyasının birliğini, dirliğini ve kardeşliğini sağlamasını, bu mübarek gecede bütün dua ve dileklerin kabul olmasını Allah’tan niyaz ederim." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Regaip kandili mesajında, "Üç ayların bereketli maneviyat ikliminde Rabbimden dualarınızı kabul etmesi niyazıyla, Regaip Kandili’nizi tebrik ediyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık mesajında, "Tüm İslam aleminin Regaib Kandili’ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." mesajını paylaştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü mesajında, "Mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinizi tebrik ediyor; ülkemize, İslam Alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, güven ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Regaip Kandili mesajında, "Tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; ülkemize ve milletimize huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber